ترشيح ثنائي عراقي ضمن أفضل 10 لاعبين بالتوقف الدولي

(المستقلة) قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترشيح مهند علي “ميمي” وإبراهيم بايش، ثنائي منتخب العراق، ضمن أفضل 10 لاعبين بالتوقف الدولي الأخير.

وانضم “ميمي” وبايش لمعسكر منتخب العراق في الإمارات، وشاركا في المواجهتين الوديتين ضد الأردن وأوزبكستان.

ويتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الإنترنت.

https://www.the-afc.com/news/afcsection/vote-for-your-afc-national-team-player-of-the-week

 

 

 

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