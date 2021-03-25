ترجيحات نيابية بعدم إقرار الموازنة السبت المقبل

المستقلة /- رجح عضو مجلس النواب ملحان المكوطر، اليوم الخميس، عدم تمرير موازنة 2021 خلال جلسة السبت المقبل بالأغلبية، مبينا ان الموازنة تواجه مشكلات كبيرة خاصة مع الكرد.

وقال ملحان المكوطر في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن “الوفد الكردي الذي جاء الى بغداد كان على مستوى عال، ولم يصل إلى نتيجة بشأن حصة الإقليم في الموازنة”، مؤكداً أن “إقرار الموازنة أمر ضروري والجميع يترقب إقرارها لاسيما المواطنين برغم من عقدها”.

وأضاف، أن “الكرد لديهم طلبات كثيرة في الموازنة، ووجود خلافات على زيادة إنتاج نفط الإقليم”، مبيناً أن “الخلافات قوية وسيكون هناك تعقيد في المشهد ما لم تكن هناك حلول سريعة”.

واستبعد المكوطر، أن :يمضي إقرار الموازنة بالأغلبية”، مؤكدا إن “القرار لدى رئاسة البرلمان التي لديها ارتباط برؤساء الكتل مباشرة أكثر من النواب، وهي تتفاوض معهم بهذا الشأن”.

وتابع، انه “اذا لم يكن هناك اتفاق فلن تمضي الموازنة بالأغلبية، ومع هذا فإنه ليس من السهل التكهن عما سيحدث بهذا الشأن”.

 

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