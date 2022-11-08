تربية ميسان: نسبة استلام الكتب من الوزارة وصلت الى نسب عالية

تربية ميسان: نسبة استلام الكتب من الوزارة وصلت الى نسب عالية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية تربية ميسان، الثلاثاء، عن وصول الكتب الدراسية إلى مخازنها وبنسب عالية لمعظم المراحل مبينة آلية التوزيع حسب المراحل الدراسية.

وقال مدير اعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية بلغت نسبتها 100% للصف الأول الابتدائي و 50% لكل من الصفوف الأولية المتبقية و 70% الصف السادس الابتدائي.

واشار الى ان المديرية عملت على سد النقص الحاصل في التجهيز من خلال توزيع المدور لدى المدارس فضلا عن تجهيز إدارات المدارس بالمسترجع.