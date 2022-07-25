تربية ميسان: قبول تلميذ الصف الأول الابتدائي مشروطا بزراعة شجرة

تربية ميسان: قبول تلميذ الصف الأول الابتدائي مشروطا بزراعة شجرة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية تربية ميسان بأنها وجهت ادارات المدارس في المحافظة كافة وبناء على كتاب وزاري يتضمن قبول تلميذ الصف الأول الابتدائي بزراعة شجرة.

وقالت المديرية في كتاب رسمي وجهته الى المدارس وحصلت (المستقلة) على نسخة منه ان ذلك جاء حسب توجيهات وزارة التربية-مديرية النشاط المدرسي.

واوضحت ان التعليمات أكدت ان زراعة الأشجار هي احد متطلبات قبول التلميذ في الصف الأول الابتدائي، لافتا بأن التلميذ يكون مسؤولا عن تربية الشجرة التي غرسها طوال مدة دراسته الابتدائية (٦سنوات)

وبينت أن ذلك جاء من أجل مواجهة العواصف الترابية وظاهرة التصحر.