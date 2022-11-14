تربية ميسان تهنئ طلبة معهد الفنون الجميلة في يومهم الدراسي الاول

تربية ميسان تهنئ طلبة معهد الفنون الجميلة في يومهم الدراسي الاول

المستقلة/- علي قاسم الكعبي /..هنأ مدير عام تربية ميسان رياض مجبل الساعدي طلبة معهد الفنون الجميلة في يومهم الدراسي الاول.

وقال الساعدي لدى زيارته، صباح اليوم، للمعهد ان افتتاح المعهد يعد خطوة اولى ونقطة متميزة في الارتقاء بالواقع التربوي كونها تفسح المجال لاكتشاف طاقات ومواهب فنية متعددة كالتصميم، و الفنون التشكيلية، و الخط والزخرفة.

واشار الى ان عدد الطلبة المرحلة الاولى بلغ 35 طالب و 60 طالبة ،وتم تهيئة المستلزمات التربوية كافة مع توزيع الكتب الدراسية عليهم .

وفي سياق متصل التقى المدير العام لتربية ميسان بادارة مدرسة جابر بن حيان و اطلع على الواقع التربوي فيها منظما الامور الادارية للمعهد و المدرسة على حد سواء .

يذكر أن وزارة التربية وافقت على فتح معهدين للفنون في محافظة ميسان في العام الدراسي الحالي وهي المرة الاولى التي تشهد فيها المحافظة افتتاح هذه المعاهد.