تربية ميسان تنهي استعداداتها لأداء امتحانات الدور الثاني للدراسة الإعدادية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..انهت تربية ميسان استعداداتها لأداء الامتحانات العامة الوزارية الدور الثاني للعام الدراسي 2020-2021 والتي ستجري يوم الاربعاء المقبل 27/10/2021 الساعة الثامنة صباحا للمرحلة الاعدادية بفروعها كافة

وذكر مدير قسم الامتحانات حسن جاسب للمستقلة ان المديرية هيأت 91 مركز امتحاني بواقع (29 للأحيائي و37 للتطبيقي 22 للأدبي و3 للمهني ).

وأشار الى ان المديرية جهزت القاعات بالمستلزمات الضرورية من اجل ضمان راحة الطلبة وانسيابية سير العملية الامتحانية.

وأكد جاسب اهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوى فايروس كورونا .