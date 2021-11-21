تربية ميسان  تنظم امتحانات انصاف المتعلمين 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نظم قسم محو الامية في تربية ميسان،اليوم الاحد، امتحانات انصاف المتعلمين للحصول على شهادة الرابع الابتدائي بمشاركة 18 دارس من مختلف الاعمار.

وقال مدير الاعلام التربوي محمد حمزة الكعبي ان المديرية تجري هذه الامتحانات لمن لديهم القدرة على القراءة والكتابة و الناجحين منهم يمكن لهم اكمال دراستهم في الصف الخامس والسادس ابتدائي محو الامية لأغراض التعيين

واشار الى ان المديرية اجرت ثلاثة امتحانات لهذا العام لتكون هذه الوجبة ال(47) على مدار تسعة اعوام تخرج منها ما يقارب 2500 دارس وهذا يعد انجازا بحد ذاته للقضاء على الامية وتعد هذه الشهادة مفيدة لأغراض التعيين .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

مقتل شخص وجرح ثلاثة في هجوم بالقدس الشرقية

اخر الاخبار

بسبب تايوان ..الصين تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا

اخبار العراق

تربية ميسان  تنظم امتحانات انصاف المتعلمين 

اخر الاخبار

ايبرا تحيي يوم التلفزيون العالمي في ضيافة كلية الفارابي الجامعة

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يعلن إقالة سولسكاير من تدريب الشياطين الحمر

اخبار العراق

بسام السامرائي يخرج الكليب الأول للعراقي المغترب محمد هشام

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد على تقديمه ادلة على وجود تزوير وتلاعب في الانتخابات

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد على تقديمه ادلة على وجود تزوير وتلاعب في الانتخابات

اخر الاخبار

الجمارك الصينية : العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر مصدر نفط إلى الصين

اخر الاخبار

فاضل المزروعي يجمع الألوان الإماراتية والعراقية والمغربية في موسيقى “مشتاق”

اخر الاخبار

موقع العراق الجغرافي يحقق موارد توازي موارد النفط ويوفر مليوني فرصة عمل

اخر الاخبار

المؤتمر العالمي للمتداولين في الأسواق المالية يخرج بـ 10 توصيات لتحقيق النمو الاقتصادي

اخبار العراق

الصحة العراقية : اعتماد بطاقة التلقيح كوثيقة رسمية للسفر

اخر الاخبار

عمليات بغداد :اعتقال مطلوب بالمادة 4 إرهاب ومطاردة سارق في الأعظمية

اخر الاخبار

تعرف على الأنظمة الغذائية التي تساعد في الحفاظ على صحة شعرك

اخر الاخبار

الحكومة الأمريكية تحصل على ما يقرب من 56 مليون دولار من العملات المشفرة

اخبار العراق

صندوق النقد : العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي خلال العام 2021