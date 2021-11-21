تربية ميسان  تنظم امتحانات انصاف المتعلمين 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..نظم قسم محو الامية في تربية ميسان،اليوم الاحد، امتحانات انصاف المتعلمين للحصول على شهادة الرابع الابتدائي بمشاركة 18 دارس من مختلف الاعمار.

وقال مدير الاعلام التربوي محمد حمزة الكعبي ان المديرية تجري هذه الامتحانات لمن لديهم القدرة على القراءة والكتابة و الناجحين منهم يمكن لهم اكمال دراستهم في الصف الخامس والسادس ابتدائي محو الامية لأغراض التعيين

واشار الى ان المديرية اجرت ثلاثة امتحانات لهذا العام لتكون هذه الوجبة ال(47) على مدار تسعة اعوام تخرج منها ما يقارب 2500 دارس وهذا يعد انجازا بحد ذاته للقضاء على الامية وتعد هذه الشهادة مفيدة لأغراض التعيين .