تربية ميسان تعلن نجاح الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت تربية ميسان عن نجاحها في تنظيم الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة والتي اختتمت صباح اليوم بأداء امتحان الفيزياء.

و قال مدير الاعلام التربوي محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان المديرية اجرت الامتحانات وفق الانظمة والتعليمات الوزارية وهيأت 148 مركزا امتحانيا لأكثر من 13 الف طالب وطالبة،مشيرا إلى أن المراكز الامتحانية توزعت على اقضية ونواحي المحافظة.

وأكد الكعبي ان الامتحانات انتهت دون اي خرق يذكر نتيجة التعاون المشترك بين القوات الامنية و المديرية عبر توفير حماية متكاملة للمراكز و منع اي حالة غش من خلال تفعيل اجهزة التشويش.