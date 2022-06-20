تربية ميسان تعلن نجاح الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة

شارك فيها 13 الف طالب وطالبة

مدير تربية ميسان في زيارة المراكز الامتحانية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت تربية ميسان عن نجاحها في تنظيم الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة  والتي اختتمت صباح اليوم بأداء امتحان الفيزياء.

و قال مدير الاعلام التربوي محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان المديرية اجرت الامتحانات وفق الانظمة والتعليمات الوزارية وهيأت  148 مركزا امتحانيا لأكثر من 13  الف طالب وطالبة،مشيرا إلى أن المراكز الامتحانية توزعت على اقضية ونواحي المحافظة.

وأكد الكعبي ان الامتحانات انتهت دون اي خرق يذكر نتيجة التعاون المشترك بين القوات الامنية و المديرية عبر توفير حماية متكاملة للمراكز و منع اي حالة غش من خلال تفعيل اجهزة التشويش.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

للمرة الاولى .. شخص يساري على راس السلطة في كولومبيا

اخر الاخبار

الفنان عوض طنوس يطلق أغنية جديدة ” صرتو واحد “

اخبار العراق

شرطة ميسان تباشر برفع التجاوزات على الارصفة والاسواق

اخبار السعودية

الفنان خالد عبدالله : سوشال مان كشف الجانب المظلم للسوشيال ميديا

اخبار العراق

وصول اول أفواج  الحجاج العراقيين الى مكة المكرمة

اخبار العراق

آية سعد الدين تطلق (حواديت ياكو-سان)

اخبار العراق

وفاة خمسة اشخاص بحادث سير مروع في ميسان

اخبار العراق

وفاة خمسة اشخاص بحادث سير مروع في ميسان

اخبار العراق

الصحة العالمية تزود السليمانية بالإمدادات الطبية العاجلة لمواجهة تفشي الكوليرا

اخبار العراق

وزير الداخلية يناقش جدول ترقية الضباط في جدول تموز المقبل

اخر الاخبار

علماء يؤكدون.. علاج السرطان يمكن أن يدور حول خوارزمية على غرار “نيتفلكس”

اخر الاخبار

تعرف على اهم العلامات المنذرة بنمو ورم السرطان داخل الأمعاء

اخبار العراق

عالية نصيف : الخارجية تتكتم بشأن حجم الأملاك العراقية في الخارج

اخبار العراق

منتصف شهر آب.. التربية ستصدر ضوابط القبول بمدارس المتفوقين والمتفوقات

اخبار العراق

الزراعة : قلة الملاكات البيطرية أحد أهم أسباب انتشار مرض الحمى النزفية

اخر الاخبار

قناة : واشنطن قلقة من احتمال تدخل القراصنة الروس في الانتخابات

اخر الاخبار

التونسيون يتظاهرون ضد مشروع تعديل الدستور