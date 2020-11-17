تربية ميسان تطلق اولى الورش الحضورية للتعريف بمنصة “نيوتن”

المستقلة /علي قاسم الكعبي/.. انطلقت،اليوم الثلاثاء، في تربية ميسان وعلى قاعة مدرسة الزوراء للبنات الورشة الاولى الحضورية للتعريف بمنصة نيوتن.

وقال مدير اعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان الورشة تهدف للتعرف على آلية عمل منصة نيوتن، مبيناً بأن اكثر من 100 مدرسة شاركت في الورشة هذا اليوم.

واوضح ان المديرية هيأت المستلزمات الضرورية لتنظيم 6 ورش حضورية للمدرسين المسؤولين عن المنصة في المدارس الثانوية في مركز المحافظة، لافتا الى ان الدروس شملت : دخول المدير، والمدرس ،والطالب للمنصة الالكترونية، وكيفية استخدامها بالشكل الذي يخدم المدرس والمعلم بتقديم الدروس عن طريقها ،

ونوه الكعبي الى تنظيم ورش لمدارس الاقضية والنواحي الثانوية، قبل التوجه نحو المدارس الابتدائية.

يذكر ان المديرية نظمت في وقت سابق ورش الكترونية عن طريق بعض التطبيقات الإلكترونية لمدارس المحافظة كافة الا انها ارتأت ان تكون ورشها هذه حضورية للزيادة في التعريف والاستفادة.