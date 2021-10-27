تربية ميسان تستضيف 14 مديرية تربية في مخيمها الكشفي

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..استضافت المديرية العامة لتربية ميسان عددا من المديريات العامة في بغداد والمحافظات في مخيم المديرية الكائن على ضفاف دجلة قرب مستشفى الصدر التعليمي وسط العمارة.

وقال مدير اعلام التربية محمد حمزة الكعبي  لـ(المستقلة) ان المديرية استضافت منشطا كشفيا وزاريا بمشاركة 14 مديرية عامة للتربية اضافة للوفد الوزاري، مشيرا إلى أن الدورة اقيمت برعاية وزير التربية وتستمر  5 أيام.

واوضح الكعبي أن الدورة نخصصة للمعلمين والمدرسين من اجل تلقي تمارين المهارات الكشفية .

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