تربية ميسان تجهز 27 مدرسه بالسبورة التفاعلية ضمن برنامج التفاعل الالكتروني

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المستقلة /علي قاسم الكعبي/..جهزت تربية ميسان (27) مدرسة بالسبورة التفاعلية مع ملحقاته ضمن برنامج التعليم الالكتروتي.

وقال مدير اعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) ان المديرية سلمت 27 مدرسة من مدارس المحافظة بالسبورة التفاعلية مع (حاسبة لاب توب، وجهاز حماية، وجهاز عرض داتوشو، وكامرا) من اجل تفعيل التعليم الإلكتروني ،

واشار الى ان التجهيز شمل اغلب القطاعات التعليمية ووزعت  على المدارس التي يتواجد فيها قاعات كبيرة، موضحا إن الخطة كانت تقضي بتجهيز 100 مدرسة في المرحلة الاولى

ولفت الكعبي الى ان الوضع المالي الصعب اجبر على تقليل العدد، معربا عن الأمل في المستقبل تغطية جميع المدارس بهذا النوع من السبورات ذات الحجم الكبير خاصة ان التعليم في العراق يتجه نحو التعليم الإلكتروني سواء عن بعد او قرب.

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