تربية كربلاء تجهز 100  مدرسة  ابتدائي وثانوي  بالسبورة التفاعلية

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت تربية محافظة كربلاء ، مساء الاثنين ، عن تجهيز 100 مدرسة بالسبورة التفاعلية مع ملحقاتها من أجل تفعيل التعليم الإلكتروني ، مؤكدة التجهيز شمل عموم المحافظة ووزعت على المدارس التي يتواجد فيها قاعات كبيرة .

وقال مسؤول التقنيات التعليمية في المديرية علاء حسون عبود في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن ” 108 سبورة تفاعلية تم تنصيبها مع ملحقاتها في 100 مدرسة ابتدائي وثانوي مستفيدة ، و التي ضمت ، حاسبة لاب توب، وأجهزة حماية عرض داتوشو، وكاميرا “.

وأوضح إن ” التوزيع حسب واقع البناية و عدد المختبرات والقاعات حيث شملت بعض المدارس مثل المتميزين والمتفوقين بأكثر من سبورة.

وأضاف إن “العراق يتجه حاليا للتعليم الالكتروني ، وهذا النوع من السبورات ذات الحجم الكبير يعد عاملا مهما ومساعدا لتقديم وتوضيح المادة العلمية “.