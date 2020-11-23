تربية كربلاء تجهز 100  مدرسة  ابتدائي وثانوي  بالسبورة التفاعلية

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المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت تربية محافظة كربلاء ، مساء الاثنين ، عن تجهيز 100 مدرسة بالسبورة التفاعلية مع ملحقاتها من أجل تفعيل التعليم الإلكتروني ، مؤكدة  التجهيز شمل عموم المحافظة ووزعت على المدارس التي يتواجد فيها قاعات كبيرة .

وقال مسؤول التقنيات التعليمية في المديرية علاء حسون عبود في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن ” 108 سبورة تفاعلية  تم تنصيبها مع ملحقاتها  في 100 مدرسة ابتدائي وثانوي مستفيدة ، و التي ضمت ، حاسبة لاب توب، وأجهزة حماية عرض داتوشو، وكاميرا “.

وأوضح إن ” التوزيع حسب واقع البناية و عدد المختبرات والقاعات حيث شملت بعض المدارس مثل المتميزين والمتفوقين بأكثر من سبورة.

وأضاف إن “العراق يتجه حاليا للتعليم الالكتروني  ، وهذا النوع من السبورات ذات الحجم الكبير يعد عاملا مهما ومساعدا لتقديم وتوضيح المادة العلمية “.

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