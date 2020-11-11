تربية الكرخ تطلق حملة للثقافة الصحية لمواجهة جائحة كورونا

المستقلة / – اطلقت مديرية تربية الكرخ الاولى حملة (النظافة والفيروس) لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الوكيل الاداري لوزارة التربية مدير تربية الكرخ الاولى الدكتور فلاح القيسي، في تصريح للصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان مديريته باشرت إعداد دروس للثقافة الصحية ضمن حملة (هيا نقرأ) التي اطلقتها مسبقا،ً موضحا ان الدروس تهدف الى دعم مخيلة التلاميذ ورفدهم بالمعلومات الصحية الصحيحة لاستقبال المعلومة بالصورة والحكاية المحببة.

وأوضح ان الدروس تعنى بثقافة الأطفال الصحية من خلال اتباع الأسلوب القصصي لمواجهة كورونا، من خلال سلسلة من الحكايات ضمن حملة (النظافة والفيروس) التعليمية الجديدة، مشيرا الى ان الاجراء يأتي كأحد الاستعدادات المسبقة الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

واردف القيسي ان الخطوة تأتي لتطوير العملية التربوية وتحديث أساليب التعليم، لاسيما لتلاميذ الصفوف الأولى من خلال استخدام الوسائل القريبة اليهم ومخاطبة مخيلتهم بالحروف الصورية وبالقصص التي تحاكي ادراكهم وتحفز عندهم ملكة حب الاطلاع واكتساب المعلومات.

ونوه بأن حملة (النظافة والفيروس) مجسدة لنشر الثقافة الصحية بأسلوب مبسط يستهدف الأطفال والتلاميذ، لافتا الى أنه جرى التنسيق بين ادارات المدارس واولياء الامور للمشاركة بهذه الحملة عبر المنصة الإلكترونية والتفاعل معها لتحقيق أهدافها التوعوية.