تربية البصرة توجه بحجب المعلومات عن وسائل الاعلام

المستقلة/- قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان مديرية تربية البصرة اصدرت توجيها الى ادارات المدارس كافة بمنع اي موظف او معلم، الكشف لوسائل الاعلام او النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، عن القضايا ومشاكل المؤسسة التربوية، لمنع اطلاع الرأي العام عليها.

وأشارت الى أن هذا التوجيه جاء على خلفية تسليط وسائل الاعلام الضوء على قضية المتقاعدين من الكوادر التربوية، اثناء تظاهراتهم في البصرة، للمطالبة باطلاق مستحقاتهم المالية، وعجز المسؤولين عن حل قضاياهم، الامر الذي اثار غضب الجهات المعنية، واصدرت التعميم.

وذكرت اجمعية انها اطلعت على نسخة الاعمام الذي حذرت فيه المديرية، إدارات المدارس كافة في البصرة، باتخاذ اجراءات رادعة بحق الكوادر التربوية، في حال كشفهم معلومات لوسائل الاعلام، معتبرة ان اطلاع الاعلام والرأي العام على مشاكل التعليم، يندرج تحت إطار التشهير، وسيحاسب عليه كل من يكشف سلبيات المنظومة التربوية.

وشددت الجمعية على مخالفة الجهة التي اصدرت كتاب الاعمام في مديرية تربية البصرة، كونه يخالف الدستور الكافل لحرية التعبير عن الرأي، سواء للموظف او غير الموظف، كما يؤشر سعيا لمحاصرة مصادر الصحافة في كشف ملفات الفساد والخراب الذي تسبب به المسؤولين على العملية التربوية في العراق.

وطالبت الجهات المسؤولة في البصرة باحترام مبادئ القانون والدستور، واعتماد المراجعة الدقيقة للفقرات القانونية، قبل اتخاذ قرارات مخالفة بهدف التضييق على العمل الصحفي، والكف عن وضع العراقيل لعمل وسائل الاعلام بهدف تضليل الرأي العام، وتكميم الافواه.

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