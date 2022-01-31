ترامب يهدد بتنظيم احتجاجات لم تشهدها أمريكا من قبل

المستقلة /- دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى تنظيم أكبر احتجاجات على مستوى البلاد إذا قام المدعون العامون الذين يحققون معه “بفعل أي شيء غير قانوني”.

جاء ذلك في كلمة له خلال تجمع حاشد في مدينة كونروي بولاية تكساس، في الخطاب ، بدا أنه ربط التحقيقات بادعائه الذي لا أساس له بتزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، مما أدى إلى أعمال الشغب في الكابيتول (مبنى الكونغرس) في 6 يناير/كانون الأول 2021، بحسب موقع “إنسايدر” الأمريكي.

وقال ترامب “إذا فعل هؤلاء المدعون المتطرفون والعنصريون أي شيء خاطئ أو غير قانوني، آمل أن يكون لدينا في هذا البلد أكبر احتجاج شهدناه في واشنطن العاصمة ونيويورك وأتلانتا وأماكن أخرى من أجل بلدنا وانتخاباتنا”.