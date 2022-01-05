ترامب يلغي مؤتمره الصحفي في ذكرى اقتحام الكابيتول

المستقلة/- قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّراً أن يعقده الخميس في ولاية فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال ترامب في بيان إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر “في ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة” اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام “المضلِّلة”.

ونوه الملياردير الجمهوري في بيانه إلى أنّه سيلقي خطاباً خلال تجمّع في ولاية أريزونا في 15 كانون الثاني/يناير، وجدّد التأكيد على أنّ الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية 2020 شابتها عمليات “تزوير” لم يقدّم كعادته أيّ دليل عليها.

ووصف الرئيس السابق في بيانه هزيمته أمام بايدن بأنّها “جريمة القرن!”، على الرّغم من أنّ المرشّح الجمهوري تقدّم عليه بأكثر من سبعة ملايين صوت.

ولم يوضح ترامب الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في فلوريدا (جنوب شرق).

وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة. ويواجه أكثر من 700 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في الاقتحام.

وخلال هذا اليوم الذي صدم الأمريكيين والعالم، أُرغم مسؤولون أمريكيون على الاختباء خوفاً على حياتهم.

وأسفر الحادث الذي صدم الأمريكيين والعالم عن سقوط خمسة قتلى وجرح العشرات.

 

المصدر: يورونيوز

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الدروس والعبر من مظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في كازاخستان

اخر الاخبار

الكمامة تتسبب بتوقيف قاتل بولندي هارب منذ عقدين !!

اخر الاخبار

جورج دفوني يطلق جديده مع العام الجديد

اخبار العراق

سند : الديون الداخلية بذمة الحكومة العراقية بلغت 68 ترليون دينار

اخبار العراق

نائب محافظ كربلاء: تجهيز حصة الكهرباء غير عادل

اخبار العراق

حسم (1226) دعوى مخدرات في محكمتي العمارة والرصافة عام 2021

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش

اخبار فلسطين

التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للأسير الفلسطيني هشام أبو هواش

اخر الاخبار

البيلاوي : عزم وتقدم يفشلان في الاتفاق على منصب رئيس البرلمان

اخبار العراق

صحيفة : محافظة نينوى تتصدر نسب الفساد بين المحافظات خلال عام 2021

اخبار العراق

التربية تؤكد.. تأهيل المدارس ومرافقها الخدمية من صلاحية الإدارة المحافظات

اخر الاخبار

سوني اليابانية تؤكد إنها ستؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بإنصاف ذوي القِدم في وزارة الداخلية وشمولهم بالترقيات

اخبار العراق

اليوم الاربعاء .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد والمحافظات

اخر الاخبار

اوبك تعلن عن حصة العراق من النفط لـشهر شباط ستبلغ 4.325 مليون برميل يوميا

اخبار العراق

خلية الإعلام الأمني: سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي بغداد

اخبار العراق

الرشيد يعلن توزيع رواتب المتقاعدين للشهر الجاري