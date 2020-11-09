ترامب يقيل وزير الدفاع ويعين بديله عبر تغريده على تويتر

المستقلة .. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه.

وقال ترامب، في تغريده على صفحته بموقع تويتر، اليوم الاثنين: “كريس (وزير الدفاع الجديد) سوف يقوم بعمل رائع! تم إنهاء خدمة مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته”.

وفي تغريدة لاحقة كتب ترامب “يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر ، المدير الذي يحظى باحترام كبير من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أكده مجلس الشيوخ بالإجماع) ، سيكون وزير الدفاع بالإنابة ، ساري المفعول على الفور” ..

وكانت شبكة “أن بي سي” الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين في البنتاغون،قبل أربعة أيام، أن وزير الدفاع مارك إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه.

وأوضح المسؤولون أن إسبر أعد رسالته باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.

وكانت مصادر في إدارة ترامب أفادت في أيلول/سبتمبر الماضي بأن الرئيس غير راض عن عمل وزير الدفاع مارك إسبر، ويسعى إلى استبداله بوزير شؤون المحاربين القدامى روبيرت ويلكي.

وسبق أن أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأن ترامب يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأن إسبر أبلغ المقربين منه بنيته الاستقالة أيا كانت نتائج السباق الرئاسي.

وفي حزيران/ يونيو ذكرت “أن بي سي” أن ترامب نظر في احتمال إقالة إسبر بشكل فوري بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التي فجرها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.