ترامب يعلن عن إطلاق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي

المستقلة /- أعلن الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة “تروث سوشل” TRUTH Social”، وهي شبكة تواصل اجتماعية جديدة تهدف إلى الوقوف في وجه ما سماه ترامب “استبداد شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وسيطلق التطبيق في نسخته التجريبية نوفمبر 2021 وسيكون متاحا لمن تتم دعوتهم فقط.

بينما يتوقع إطلاقه للعامة في الربع الأول من عام 2022 بحسب بيان صحفي.

وقال ترامب في البيان: “لقد أنشأت شركة TRUTH Social للوقوف في وجه طغيان شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وأضاف: “نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسكم الأميركي المفضل، هذا غير مقبول”.

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