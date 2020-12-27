ترامب يطالب الجمهوريين بـ”التصعيد والنضال” من أجل الرئاسة

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

 طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الكونغرس الجمهوريين بـ”التصعيد والنضال” من أجل الرئاسة، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما المتعلق بالانتخابات.

وفي سلسلة تغريدات له عبر “تويتر”، اعتبر ترامب أنه “حان الوقت لأعضاء الكونغرس الجمهوريين للتصعيد والنضال من أجل الرئاسة، مثلما كان سيفعل الديمقراطيون إذا كانوا قد فازوا بالفعل”.

وعدد ترامب ما وصفها بالأدلة على فوزه التي اعتبرها بأنها “لا تقبل الجدل”، مشيرا إلى أن “هناك انخفاض كبير في أوراق الاقتراع بالبريد في الولايات المتأرجحة، وقد تم حشو صناديق الاقتراع (مثبت بالفيديو)، إضافة إلى الناخبين المزدوجين، والناخبين الموتى، والتوقيعات المزيفة، والناخبين المهاجرين غير الشرعيين، ومنع مراقبي التصويت الجمهوريين”.

وتابع ترامب: “هناك عدد أصوات أكثر من الناخبين الفعليين (راجعوا ديترويت وفيلادلفيا).. الأرقام أكبر بكثير مما هو ضروري للفوز بالولايات المتأرجحة الفردية، ولا يمكن حتى الطعن فيها”.

وقال: “المحاكم سيئة، ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما”.

وأضاف ترامب: “نظام الانتخابات في الولايات المتحدة يبدو مثل نظام بلد من العالم الثالث.. لقد ولت حرية الصحافة لفترة طويلة”.

ولفت إلى أنه “عندما ينتهي كل شيء، وتصبح هذه الفترة الزمنية مجرد فصل قبيح آخر في تاريخ بلادنا، فسننتصر”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هجوم شديد على محمد صلاح بسبب صور الكريسماس

اخر الاخبار

أطعمة لمرضى كورونا لاستعادة حاستي الشم والتذوق

اخر الاخبار

دراسة : البرتقال يساعد مرضى السكر على خفض نسبة الجلوكوز بالدم

اخر الاخبار

السعودية : منصة الإلكترونية لربط العمليات والخدمات في قطاع الحج والعمرة

اخر الاخبار

الجزائر.. انطلاق محاكمة مدام مايا “البنت الخفية” لبوتفليقة

امنية

الكويت تتهم عراقي حاول تجنيد “أحداث” لتنفيذ عمليات إرهابية برأس السنة

اخر الاخبار

ترامب يطالب الجمهوريين بـ”التصعيد والنضال” من أجل الرئاسة