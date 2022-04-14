ترامب يدفع 500 ألف دولار لمجموعة تدير إعلانات هجومية ضد الحاكم جورجيا

ترامب يدفع 500 ألف دولار لمجموعة تدير إعلانات هجومية ضد الحاكم جورجيا

المستقلة / -قدمت لجنة العمل السياسي التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 500 ألف دولار لمجموعة تدير إعلانات هجومية ضد الحاكم الجمهوري لولاية جورجيا، بريان كيمب.