ترامب يدعو أنصاره إلى “قلب” نتيجة الانتخابات الرئاسية

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المستقلة /…. طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدعيابأنه قد جرىتزويرهالضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا:علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات“.

وأضافهذه الانتخابات تم تزويرها، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الامريكية .

ومنذ الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، لا ينفكّ ترامب يردّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، أنّ الانتخابات شابتهاعمليات تزوير واسعة النطاق، وهو يرفض الإقرار بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن.

وأكد محامي الرئيس الأميركي، رودي جولياني، حدوث عمليات تزوير في ولايات عدة، مشيرا إلى أن الديمقراطييناعتمدوا على خطة ممنهجة لتزوير نتائج الانتخابات في المدن الكبرى.

وقال جولياني:كانت هناك خطة ممنهجة للقيام بخروقات وتزويرات خلال الانتخابات الرئاسية خاصة في المدن الكبرىالتي يديرها الديمقراطيون والمعروفة تاريخيا بقضايا فساد مثل فيلادلفيا التي عرفت بالتزوير خلال الـ60 عاما الماضية“.

وأضافهذا ينطبق كذلك على مدينة ديترويت. وهي مدن يسيطر عليها الديمقراطيون مما يسمح لهم بالقيام بمايشاؤون حتى التلاعب بالقانون“.( النهاية)

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