ترامب يتهم بايدن.. ترك لطالبان أفضل أسلحة تبلغ قيمتها 85 مليار دولار

المستقلة/- صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن جيش بلاده في عهد خليفته جو بايدن، ترك لطالبان “أفضل أسلحة في العالم تبلغ قيمتها أكثر من 85 مليار دولار”.

وقال ترامب في بيان أصدره مكتبه الصحفي في ذكرى تغيير السلطة في أفغانستان: “كانت الكارثة التي حدثت قبل عام واحد بالضبط في أفغانستان أكثر الأحداث المخزية وعديمة الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة”.

واستدرك الرئيس الأمريكي السابق موضحا أن المسألة لا تتعلق بـ”واقعة أننا رحلنا، إذ انني تحديدا من قلص عدد جنودنا في هذا البلد إلى 2000، استعدادا للانسحاب، لكن كيف غادرنا”.

وبحسب ما ورد في بيان ترامب فقد ترافق مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان صيف 2021 مقتل 13 جنديا أمريكيا، مضيفا في السياق قوله: “بالإضافة إلى ذلك، تركنا العديد من الأمريكيين وراءنا وقدمنا ​​للعدو أفضل الأسلحة في العالم التي تبلغ قيمتها أكثر من 85 مليار دولار. يا له من أمر محزن!”.

وكانت حركة طالبان قد صعدت هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية في أوائل أغسطس 2021، ودخلت كابل في 15 أغسطس، وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب.

وفي الأسبوعين الأخيرين من أغسطس من مطار كابل، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي، جرى إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم. وفي ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار العاصمة الأفغانية، منهيا بذلك ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.