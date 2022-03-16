ترامب : لم اكن اعتقد ان بوتين سيخوض فعلا العملية العسكرية في أوكرانيا

المستقلة /- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه لم يكن يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخوض فعلا العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن إكزامينر”، قال: “أنا مندهش، اعتقدت أن بوتين كان يتفاوض عندما أرسل قواته إلى الحدود”. وأضاف: “اعتقدت أنها كانت طريقة صعبة للتفاوض لكنها طريقة ذكية”.

وأضاف ترامب: “اعتقدت أنه سيعقد صفقة جيدة مثل أي شخص آخر، مع الولايات المتحدة والأطراف الذين يميلون إلى التعامل معهم، مثل كل صفقة تجارية”.

وبما خص علاقته مع بوتين، قال: “لقد كنت قاسيا للغاية مع بوتين، لكن في الوقت نفسه، كنت أتفق معه جيدا. لكنني كنت أتفق مع معظم قادة العالم بشكل جيد للغاية”.

وكان ترامب قد رأى خلال تجمع حاشد في ساوث كارولينا، أنه “إذا لم ينته الغزو قريبا، فسيؤدي ذلك إلى الحرب العالمية الثالثة”.

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