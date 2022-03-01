ترامب لساحة مجدداً : قمت بتزويد أوكرانيا بمضادات للدبابات

المستقلة /- صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه كان هو بالذات من قرر تزويد أوكرانيا بصواريخ «جافيلين» المضادة للدبابات.

وقال ترامب في بيان له، اليوم الاثنين «آمل في أن الجميع يتذكرون أنه كنت أنا من أجبر الأعضاء غير الموثوق بهم في الناتو على دفع المساهمة التي وصلت إلى مئات المليارات من الدولارات عندما كنت رئيساً للولايات المتحدة».

وتابع «لولا عملي السريع والحازم لما كان الناتو موجوداً الآن».

وأضاف «وقمت كذلك بتزويد أوكرانيا بالصواريخ الفعالة جداً المضادة للدبابات، فيما كان الإدارة السابقة ترسل لهم بطانيات».

يذكر أن العديد من الدول الغربية زادت من مساعداتها العسكرية لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الجاري.