ترامب: لدي دليل قاطع على التزوير

المستقلة /-جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، تصريحاته المشككة في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدا أنه يمتلك دليلا قاطعا على التزوير.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسيلفانيا ولكن بعض الأشخاص لا يريدون الإطلاع عليه”.

وأضاف: “إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن لا تتعلق باكتشاف أخطاء بالعد بل بالعثور على من صوتوا بشكل غير قانوني”.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بصحة نتائج الانتخابات ويواصل الادعاء دون دليل أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق وأنه الفائز وليس المرشح الديمقراطي جو بايدن. والخميس قال للصحفيين مجددا: “هذه الانتخابات مزوّرة”.

ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني، فيما يجتمع المجمع الانتخابي في 14 كانون الأول.

وأكد ترامب أنه سيستأنف على الأحكام القضائية الصادرة في بنسيلفانيا مؤكدا أن العملية الانتخابية بالولاية شكل الاحتيال جزءا كبيرا منها

وفي وقت سابق اليوم، رفضت محكمة استئناف أمريكية، تجميد قرار قضائي، يصادق على فوز جو بايدن بولاية بنسلفانيا.

وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترامب أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من تشرين الثاني، اعتبر ثلاثة قضاة استئناف، أنه لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.

واعتبرت المحكمة أن “الاتّهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن مجرّد القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك”.

وأشار القضاة إلى أن حملة ترامب زعمت في الطعن الذي قدّمته بقرار قضائي صادر عن محكمة البداية، حصول تفرقة.

لكن المحكمة اعتبرت في قرارها أن هذه المزاعم “لا يمكنها أن تحول الحديد إلى ذهب”، في إشارة إلى استحالة تحوير الحقائق.

ويندرج القرار القضائي الأخير في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد، ردت مزاعم حملة ترامب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.