ترامب الجبان رحل.. إيران تعلق على هزيمة الرئيس الأمريكي

المستقلة /- علقت إيران، اليوم السبت، على خسارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.

وقال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدین آشنا، عبر حسابه على موقع “تويتر” معلقا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية إن الإيرانيين “تمسكوا بموقفهم بشجاعة” حتى رحل “هذا الجبان ترامب”.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكتبت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس على حسابها بموقع تويتر: “الانتخابات تتعلق بامور أكبر من جو بايدن ومني. إنها تتعلق بروح أمريكا واستعدادنا للكفاح من أجلها. أمامنا عمل كثير. فلنبدأ”.

ونشر بايدن على حسابه بموقع “تويتر” تغريدة كتب فيها “أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم”.

واضاف بايدن “أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي”.