ترامب : الألمان سيخسرون بلادهم بسبب انخفاض الطاقة الروسية

المستقلة /- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في اجتماع حاشد في أوهايو إن الألمان ربما “يخسرون بلادهم” بسبب انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وأضاف ترامب في كلمته: “لن يضحكوا بعد ذلك… ألمانيا تعود الآن إلى الأشياء القديمة، بما في ذلك الفحم، وهم لا يملكونه، لن يكون لديهم بلد، ولن تبقى لديهم بلاد”.

وذكر ترامب كيف ضحك الألمان في وقت سابق على تحذيراته، وأشار إلى أنه حذر ألمانيا منذ فترة طويلة من مثل هذا التهديد، وقال إنه قدم للمستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل علما أبيض لـ”الاستسلام” أمام روسيا.

وقال: “لقد أرسلت لها علما. فتساءلت لماذا أرسلت لي هذا العلم؟” استسلم. من الذي كان يعتقد أن ذلك سيحدث بهذه السرعة”.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية، بما فيها ألمانيا والولايات المتحدة، بادرت بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، بفرض جملة من العقوبات ضد روسيا، من بينها عقوبات استهدفت قطاع الطاقة، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب ستوجه ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وستنعكس سلبا على حياة الملايين من الناس.

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