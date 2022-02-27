تراجع نسبة التأييد لبايدن

المستقلة /- تراجعت نسبة التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مستوى قياسي منخفض، في استطلاع أجرته صحيفة “واشنطن بوست” وقناة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية، حيث قال 37% إنهم يوافقون على الأداء، الذي يقوم به، وقال 55% إنهم لا يوافقون عليه، وذلك قبل أول خطاب له حول حالة الاتحاد الذي سيلقيه بعد غد الثلاثاء.

وبسؤالهم عن الحزب الذي سيفضلون أن يسيطر على الكونغرس، ذكر 50% أنهم يفضلون أن يكون الجمهوريون في السلطة، مقارنة بـ40%، يؤيدون الديمقراطيون، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأحد.

وفيما يتعلق بمن سيصوتون لصالحه، إذا جرت انتخابات مجلس النواب اليوم، قال 49% من الناخبين المسجلين، إنهم سيفضلون المرشح الجمهوري، بينما قال 42% أنهم سيصوتون لصالح المرشح الديمقراطي.

وفيما يتعلق بروسيا، وافقت أغلبية كبيرة من أنصار الحزبين على العقوبات، المفروضة، لكن 47% قالوا إنهم لا يوافقون على كيفية تعامل بايدن مع الأزمة حتى الآن.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنه تم استكمال الاستطلاع في الغالب، قبل بدء الغزو الروسي الكامل على أوكرانيا وردت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا.

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