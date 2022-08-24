تراجع محدود لاسعار النفط بفعل انحسار المخاوف من خفض وشيك للإنتاج

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد صعودها نحو 4 بالمئة في اليوم السابق، بفعل انحسار المخاوف من خفض وشيك للإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في مجموعة تعرف باسم أوبك+.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 99.74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 3.9 بالمئة يوم أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا، أو 0.34٪، إلى 93.42 دولارا للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3.7٪ في اليوم السابق.

وارتفع كلا العقدين يوم أمس الثلاثاء بعد أن أشار وزير الطاقة في السعودية “زعيم أوبك الفعلي” إلى احتمال خفض الإمدادات لتحقيق التوازن في السوق.

وقالت مصادر في أوبك إن تخفيضات الإنتاج المحتملة في أوبك+ قد لا تكون وشيكة ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت تلك الدولة إلى اتفاق نووي مع الغرب.

ومما يؤكد نقص المعروض، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 5.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/ آب، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

لكن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو 268 ألف برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.1 مليون برميل.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

التربية تقرر تعيين خريجي الكليات من حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام

اخبار العراق

لاول مرة.. المالية تنشر حسابات الدولة العراقية لشهر حزيران 2022

اخبار العراق

النزاهة : صدور اوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت وعمداء الكليات

اخر الاخبار

الوجبات الخفيفة قد تؤدي الى مشكلات صحية إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا

اخر الاخبار

واتساب يجرب ميزة اعادة تفعيل الرسائل المحذوفة

اخبار العراق

شركة امريكية تبتكر نوعا من بطاريات التدفق عبارة عن سائل مشحون كهربائيا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

التربية تقرر تعيين خريجي الكليات من حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام

اخبار العراق

النزاهة : صدور اوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت وعمداء الكليات

اخر الاخبار

واتساب يجرب ميزة اعادة تفعيل الرسائل المحذوفة

اخبار العراق

شركة امريكية تبتكر نوعا من بطاريات التدفق عبارة عن سائل مشحون كهربائيا

اخر الاخبار

تراجع محدود لاسعار النفط بفعل انحسار المخاوف من خفض وشيك للإنتاج

اخر الاخبار

حلف الناتو يؤكد.. نقف متضامنين مع أوكرانيا وسندعمها طالما كان ذلك ضروريا

اخر الاخبار

الرئاسة الايرانية : على امريكا ان ترد على مقترحاتها بالملف النووي

اخر الاخبار

الرئاسة الايرانية : على امريكا ان ترد على مقترحاتها بالملف النووي

اخر الاخبار

تقرير طبي : القرود لا تنشر فيروس “جدري القردة” إلى البشر

اخبار العراق

الحجاج يوثق وجع الذات العراقية في “الوردة بكامل هجرانها”

الاخبار

وفد خليجي في بغداد للتباحث في تفاصيل استضافة خليجي 25

اخبار العراق

صور..سقوط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في قضاء الفهود

اخر الاخبار

روسيا تؤكد رفضها لأي عملية عسكرية تركية في سوريا

اخر الاخبار

الانكماش يصيب الاقتصاد الفرنسي.. والتضخم يتفاقم

اخبار مصر

بالصور .. ماريان صلاح تبدء تصوير فيلا 9

اخبار العراق

حرس الحدود يعتقل 17متسللا اجنبيا في ميسان

اخر الاخبار

الأزمات الدولية وسياسة الاكتفاء الذاتي