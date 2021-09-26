تراجع عجز ميزانية تونس 41.8% في 7 أشهر

المستقلة /- راجع عجز ميزانية تونس في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 41.82 بالمئة، على أساس سنوي، إلى 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار).

كان عجز الميزانية سجل 4.52 مليارات دينار (1.62 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2020.

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الميزانية العامة للبلاد الصادرة، مساء السبت، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في كامل 2021، أي 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان عجز الميزانية سجل 11.22 مليار دينار (4.03 مليارات دولار) أي 9.6 بالمئة من الناتج المحلي، في 2020.

ووفق التقرير الرسمي، يعود تراجع العجز إلى زيادة مداخيل ميزانية الدولة بنسبة 10.8 بالمئة إلى 18.15 مليار دينار (6.53 مليارات دولار) في نهاية يوليو الماضي.

وزادت نفقات الميزانية بشكل طفيف بنسبة 0.3 بالمئة لتبلغ 20.69 مليار دينار (7.44 مليارات دولار) مقابل 20.63 مليار دينار (7.42 مليارات دولار) قبل سنة.

واقترضت تونس مبلغ 8.78 مليارات دينار (3.15 مليارات دولار) لتغطية العجز في ميزانية الشهور السبعة الأولى 2021.

وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز الـ 10 مليارات دينار (3.59 مليارات دولار) إلى نهاية العام 2021

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