تراجع طفيف باسعار النفط اليوم الاثنين

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن كرر المسؤولون الصينيون في نهاية الأسبوع التزامهم بنهج صارم لاحتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 0.94٪ إلى 97.67 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.55 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 1.07 دولارًا أو 1.17٪ .

وارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي، بارتفاع 2.9٪ و 5.4٪ على التوالي، حيث أدت شائعات عن نهاية محتملة لعمليات الإغلاق الصارمة لـ COVID-19 إلى ارتفاع أسواق الأسهم الصينية وأسعار السلع على الرغم من عدم وجود أي تغييرات معلنة.

وقال خبراء نفطيون، ان “السوق لا تزال تتعامل مع علامات ضعف الطلب على النفط من الأسعار المرتفعة بالفعل والخلفية الاقتصادية الضعيفة في الأسواق المتقدمة”، مضيفين أن “الطلب في أوروبا والولايات المتحدة تراجع إلى مستويات 2019”.

وتدعم أسعار النفط توقعات شح الإمدادات حيث سيبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات روسيا الخام المنقولة بحرا في الخامس من ديسمبر كانون الأول بينما تعمل المصافي في جميع أنحاء العالم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب القوي على الديزل.