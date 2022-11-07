تراجع طفيف باسعار النفط اليوم الاثنين

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن كرر المسؤولون الصينيون في نهاية الأسبوع التزامهم بنهج صارم لاحتواء فيروس كورونا، مما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 0.94٪ إلى 97.67 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.55 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 1.07 دولارًا أو 1.17٪ .

وارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي، بارتفاع 2.9٪ و 5.4٪ على التوالي، حيث أدت شائعات عن نهاية محتملة لعمليات الإغلاق الصارمة لـ COVID-19 إلى ارتفاع أسواق الأسهم الصينية وأسعار السلع على الرغم من عدم وجود أي تغييرات معلنة.

وقال خبراء نفطيون، ان “السوق لا تزال تتعامل مع علامات ضعف الطلب على النفط من الأسعار المرتفعة بالفعل والخلفية الاقتصادية الضعيفة في الأسواق المتقدمة”، مضيفين أن “الطلب في أوروبا والولايات المتحدة تراجع إلى مستويات 2019”.

وتدعم أسعار النفط توقعات شح الإمدادات حيث سيبدأ الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات روسيا الخام المنقولة بحرا في الخامس من ديسمبر كانون الأول بينما تعمل المصافي في جميع أنحاء العالم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب القوي على الديزل.

 

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

المنتخب العراقي يغادر إلى إسبانيا لملاقاة المكسيك والإكوادور ودياً

اخبار العراق

النزاهة : السجن والحبس الشديد بحق مُديري دائرتي الصحَّة في الأنبار وبابل

اخبار العراق

الرافدين : 5 % نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على سلف موظفين

اخبار العراق

سعد قيس ينتقد تسمية خيسوس كاساس لتدريب منتخب أسود الرافدين

اخر الاخبار

آبل تطلق نموذجًا نادرًا لـ ايفون به ساعة رولكس ذهبية كبيرة

اخر الاخبار

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبيه بشأن الفيضانات وحرائق الغابات

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط اليوم الاثنين

اخر الاخبار

المنتخب العراقي يغادر إلى إسبانيا لملاقاة المكسيك والإكوادور ودياً

اخر الاخبار

الساعة السابعة صباحاً!

اخبار العراق

ذوو ضحايا “فتحة المجاري” في ميسان يطالبون بموقف حكومي

اخبار العراق

قرى العزير في ميسان تشكو انقطاع مياه الشرب

اخبار فلسطين

“التعاون الإسلامي” تدعو للإفراج العاجل عن الأسير أبو حميد من سجون الاحتلال الإسرائيلي

اخر الاخبار

اختتام دورة حفظ الفسيفساء الأثري في لبنان

اخر الاخبار

اختتام دورة حفظ الفسيفساء الأثري في لبنان

اخبار العراق

العراق يدافع عن البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

اخر الاخبار

البرلمان البريطاني يحتفل باليوم الخامس والسبعين للانضمام إلى JK

اخبار العراق

مركز النهرين يجمع  اليونسكو والصحفيين للتتداول بالقضاء والصحافة وحرية التعبير

اخبار مصر

اليوم..انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ

اخر الاخبار

سنجار ما قبل تأسيس الدولة العراقية

اخبار العراق

النزاهة : السجن والحبس الشديد بحق مُديري دائرتي الصحَّة في الأنبار وبابل

اخبار العراق

الرافدين : 5 % نسبة الفوائد التي يفرضها المصرف على سلف موظفين

اخبار العراق

سعد قيس ينتقد تسمية خيسوس كاساس لتدريب منتخب أسود الرافدين

اخر الاخبار

آبل تطلق نموذجًا نادرًا لـ ايفون به ساعة رولكس ذهبية كبيرة