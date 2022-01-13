تراجع سعر صرف الليرة التركية بنحو 2.5 بالمئة اليوم الخميس

المستقلة /- تراجعت الليرة التركية بنحو 2.5 بالمئة، يوم الخميس، بعد ارتفاعها في اليوم السابق مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم على خلفية سياسات غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الصادرات والنمو.

وبلغت الليرة 13.62 مقابل الدولار في الساعة 06:10 بتوقيت جرينتش، بانخفاض عن 13.2890 في اليوم السابق، وصعدت العملة بنحو 4.7٪ إلى 13.15 في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وفقدت الليرة 44٪ من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، وتوقفت أزمة عملة شاملة الشهر الماضي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تدخلات الدولة المكلفة في سوق العملات للإجراءات الحكومية.