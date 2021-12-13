تراجع تاريخي لـ سعر صرف الليرة التركية امام الدولار الامريكي
المستقلة /- تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى تاريخي جديد، بعد أن تجاوز سعر صرفها 14 ليرة للدولار الواحد.
وجرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، عند 14.33 ليرة للدولار. ووفقا للبيانات فقد صعدت بنسبة 3.3%.
وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول العملة التركية اليوم:
وفي مطلع الشهر الجاري سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 14 ليرة للدولار. وفقدت العملة التركية قرابة 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام.
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