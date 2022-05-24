تراجع باسعار النفط وسط مخاوف من الركود وضعف الاستهلاك

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، حيث فاقت المخاوف من ركود محتمل وضعف الاستهلاك توقعات شح المعروض العالمي وانتعاش الطلب على الوقود في الصين بعد وعود بكين بالتحفيز.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بمقدار 45 سنتًا أو 0.40٪ إلى 112.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 47 سنتًا أو 0.43٪ إلى 109.82 دولارات للبرميل. وانخفض كلا المعيارين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.7٪ يوم الاثنين بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط تقريبًا.

تصدرت التهديدات المتعددة للاقتصاد العالمي مخاوف أثرياء العالم في قمة دافوس الاقتصادية السنوية ، حيث أشار البعض إلى خطر حدوث ركود عالمي.

وقال رئيس أرامكو السعودية لرويترز إن العالم يواجه أزمة في المعروض النفطي حيث تخشى معظم الشركات الاستثمار في القطاع لأنها تواجه ضغوطا تتعلق بالطاقة الخضراء، مضيفا أنها لا تستطيع توسيع طاقتها الإنتاجية بوتيرة أسرع مما وعدت به.

نقل التلفزيون الحكومي عن مجلس الوزراء قوله يوم الإثنين ، إن الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، ستوسع تخفيضات ائتمانها الضريبي، وتؤجل مدفوعات الضمان الاجتماعي وسداد القروض ، وتطلق مشاريع استثمارية جديدة، وتتخذ خطوات أخرى لدعم الاقتصاد.

تهدف شنغهاي ، المركز التجاري للصين ، إلى تطبيع الحياة اعتبارًا من 1 حزيران مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 في بكين أثار مخاوف بشأن المزيد من القيود.

في غضون ذلك ، من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر على واردات النفط الروسية “في غضون أيام”، وفقًا لأكبر عضو في ألمانيا، حيث قالت موسكو إنها شهدت علاقاتها الاقتصادية تتنامى مع الصين بعد عزلها من قبل الغرب بسبب غزوها لأوكرانيا.