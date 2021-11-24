تراجع الليرة التركية بشكل كبير مقابل الدولار الامريكي

المستقلة /-تراجعت الليرة التركية صباح اليوم الاربعاء بشكل كبير مقابل الدولار رغم كل الاجراءات المتخذة من قبل سلطة القرار النقدي التركي .

وسجلت قيمة صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكى تراجعًا كبيرًا عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى وبلغ سعرها 13.6 اي الف و306 ليرة مقابل كل مئة دولار امريكي .

وذكر مراسل / نينا/ ان الليرة التركية بهذا الانخفاض والهبوط بالقيمة النقدية تكون قد سجلت رقما قياسيا في انخفاض القيمة لم تصله من قبل في تاريخ البلاد .

واشار المراسل الى ان اسعار السلع والفواكه والخضراوات واجور النقل والملابس والاجهزة المنزلية في تصاعد مستمر وبشكل يكاد يكون يوميا نتيجة الطفرات غير الطبيعية في انخفاض قيمة الليرة التركية وكذا الحال بالنسبة للعقارات وايجاراتها .

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