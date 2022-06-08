تراجع الليرة التركية بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي

الليرة التركية مقابل الدولار

المستقلة/- تراجعت الليرة التركية بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء وسط تزايد المخاوف حيال تضخم جامح بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض أسعار الفائدة.

وسجلت الليرة صباح الأربعاء 16.967 مقابل الدولار، مقارنة بتسجيل 16.765 عند الإغلاق يوم الثلاثاء، لتتراجع نحو مستوى منخفض قياسي سجلته في 20 ديسمبر كانون الأول. وفقدت العملة حوالي 22 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.

وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، قال أردوغان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع الليرة التركية بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي

اخبار العراق

نائب : قانون الامن الغذائي يعتبر باطل ولايمكن تطبيقه من حكومة تصريف الاعمال

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

اخبار فلسطين

بلينكن يتعهد بمحاسبة اسرائيل بسبب مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

اخر الاخبار

تقرير : ارتفاع قيمة الصادرات في دول أمريكا اللاتينية بنسبة 22.6%

اخر الاخبار

إيلون ماسك يتهم تويتر بارتكاب خرق مادي للاتفاق ويهدد بانهاء الصفقة

اخر الاخبار

اليوم 5 مواجهات ضمن الجولة الـ35 مـن الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

اليوم 5 مواجهات ضمن الجولة الـ35 مـن الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

خبيرة لياقة بدنية تنصح بالابتعاد بشدة عن بعض المكملات الغذائية

اخبار العراق

نائب يتوقع إصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً لإيقاف قانون الامن الغذائي

اخبار العراق

محلل ينتقد ظاهرة جرّ الجماهير إلى المعارك السياسية واستخدام سياسة التحريض

اخر الاخبار

شركة آبل تكشف عن حاسب MacBook Pro بنسخته الجديدة

اخبار العراق

المنافذ تتبع سياسة لمنع إدخال المواد المخدرة تركز على إبعاد العناصر الفاسدة

اخبار العراق

الزراعة تؤكد.. السيطرة على بؤرة اصابة بمرض انفلونزا الطيور

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب توقعات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

اخبار العراق

التخطيط : قانون جديد لتمليك أراضي العشوائيات السكنية لشاغليها أو تعويضهم

اخبار العراق

العمل : خطة لتوفير الخدمات الالكترونية لفئتي الصم والبكم وفاقدي البصر