تراجع الشراء وارتفاع البيع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء

المستقلة /- استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية تعامل اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، مقابل الجنيه المصري لدي الجهاز المصرفي المصري، وتباين سعر الدولار حيث سجل بختام تعاملات أمس تراجعا للشراء وارتفاعا للبيع.

ووفقا لما أعلنته لوحة أسعار العملات لدي البنك المركزي المصري، فقد وصل سعر الدولار إلي 15.58 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، وسجّل البنك العربي الافريقي الدولي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.65 جنيه، وسجل بنك الاسكندرية أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.

وسجّل سعر الدولار في بنوك عودة، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي “بيريوس”، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، نحو 15.60 جنيه للبيع و 15.70 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الأهلي اليوناني، الشركة لمصرفية العربية الدولية، التجاري الدولي، الإسكندرية نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه، وذلك بآخر تحديث لموقع دولار لايف المتخصص في أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الدولار في البورصات العالمية مقارنة بسلة العملات الأخرى ببورصة لندن، وهو ما دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ؛ لإنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .

وينتاب المضاربون القلق حيال إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق، ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها ،منذ التاسع من نوفمبر.

وقال مجلس الاحتياطي إنه “سيفضل أن تظل الحزمة الكاملة من التسهيلات الطارئة التي جرى إنشاؤها خلال الجائحة، تقوم بدورها المهم كمصد”، في مواجهة نادرة مفتوحة مع الحكومة.