تراجع اسعر النفط بعد زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، حيث أشارت بيانات الصناعة إلى زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، في أكبر مستهلك للنفط في العالم، ومع تصاعد الضغوط على أوبك لزيادة الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 84.00 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:50 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلى 83.27 دولاراً للبرميل في وقت سابق.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار ، أو 1.3٪ ، إلى 82.81 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت إلى 82.26 دولاراً في وقت سابق.

وأعلن معهد البترول الأمريكي عن الأسبوع السادس على التوالي من زيادة مخزون النفط الخام ، ومع استنفاد إدارة بايدن كل نداء محتمل لأعضاء أوبك + قبل الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي.

وألقى الرئيس جو بايدن ، متحدثا في قمة المناخ في جلاسكو ، باللوم في ارتفاع أسعار النفط والغاز على رفض دول أوبك ضخ مزيد من الخام.

وتجتمع أوبك + يوم الخميس لمراجعة سياستها ومن المتوقع أن تعيد تأكيد خططها للزيادات الشهرية.

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام ارتفعت 3.6 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 552 ألف برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 573 ألف برميل.

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