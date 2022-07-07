تراجع اسعار خام البصرة الخفيف والثقيل بأكثر من 8 دولار

المستقلة/- تراجعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الخميس، بأكثر من 8 دولارات ليسجلا أقل من 100 دولار للبرميل.

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 8.86 دولارات وبنسبة تغير بلغت 8.34% ليصل الى 97.44 دولاراً للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 8.86 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 8.59 % ليصل الى 94.24 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط بشكل متسارع مع الخوف من الركود المحتمل خلال الفترة المقبلة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.