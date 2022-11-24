تراجع اسعار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بفعل أنباء عن أن مجموعة الدول السبع تفكر في رفع سقف أسعار النفط الروسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا ، أو 0.21٪، إلى 85.23 دولارًا للبرميل بحلول 04:02 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات، أو 0.08٪، إلى 77.88 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا العقدين القياسيين بأكثر من 3٪ يوم الأربعاء على خلفية أنباء تفيد بأن سقف السعر المخطط قد يكون أعلى من مستوى السوق الحالي.

وتدرس مجموعة الدول السبع سقفًا للنفط الروسي المحمول بحراً في حدود 65-70 دولارًا للبرميل ، على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد مع بعضها البعض بشأن هذه المسألة.

وتعرضت أسعار النفط أيضًا لضغط هبوطي بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة يوم أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي، خففت الزيادة من بعض القلق بشأن ضيق السوق.

كما ضغطت المدن الصينية على انخفاض أسعار النفط ، وفرضت المزيد من القيود يوم امس الأربعاء لكبح حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايد ، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد والطلب على الوقود.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

دراسة حديثة : متوسط العمر المتوقع يتمدد إلى 90 عامًا

اخر الاخبار

النجم كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

اخر الاخبار

إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية نظيفة ضمن مباريات مونديال قطر

اخر الاخبار

عالية نصيف : شمول كافة المحاضرين بجميع مديريات التربية في بغداد بقرار 130 بالتساوي

اخر الاخبار

المرور العامة يعلن عن عزمها فتح 3 مواقع جديدة لتسجيل المركبات

اخر الاخبار

وزير التخطيط يبحث مع محافظ بغداد واقع مشاريع المحافظة واليات الاسراع في انجازها

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات

اخر الاخبار

النجم كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

اخبار العراق

القبض على شخص اقدم على تعنيف والدته المسنة

اخبار العراق

شركة CRBC الصينية تنفذ مشاريع إستراتيجية في كربلاء

اخبار العراق

60 بالمائة من المتقدمين لشغل وظائف في كربلاء قدموا وثائق غير صحيحة

اخبار العراق

اختتام بطولة خماسي كرة القدم للبنات في كربلاء

اخر الاخبار

استثمار الشباب

اخر الاخبار

استثمار الشباب

اخبار العراق

49  نائباً يتقدمون بطلب تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة

اخر الاخبار

إسبانيا تسحق كوستاريكا بسباعية نظيفة ضمن مباريات مونديال قطر

اخر الاخبار

طريقة جديدة لزيادة فترة تخزين المعكرونة…ماهي؟

اخر الاخبار

عالية نصيف : شمول كافة المحاضرين بجميع مديريات التربية في بغداد بقرار 130 بالتساوي

اخر الاخبار

المرور العامة يعلن عن عزمها فتح 3 مواقع جديدة لتسجيل المركبات

اخر الاخبار

وزير التخطيط يبحث مع محافظ بغداد واقع مشاريع المحافظة واليات الاسراع في انجازها

اخر الاخبار

المالكي : تمرير القوانين المهمة في البرلمان ستكون بعد حسم رئاسة اللجان النيابية

اخر الاخبار

تقرير : واتس آب يستعد لطرح ميزة جديدة للمكالمات على نسخة سطح المكتب

اخر الاخبار

ملاك مانشستر يونايتد يعلنون بيع النادي رسميا