تراجع اسعار النفط في منتصف تعاملات اليوم الخميس

المستقلة/-تراجعت أسعار النفط في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بنحو 6% ، وهبطت أسعار خام برنت لأقل من 56 دولار للبرميل.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، في إشارة ضعف الطلب.

و انخفض سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم مايو/آيار بنحو 5.4 بالمائة إلى 57.87 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو/آيار بنحو 4.6 بالمائة إلى 61.48 دولار للبرميل.جعت أسعار النفط في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بنحو 6% ، وهبطت أسعار خام برنت لأقل من 56 دولار للبرميل.وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، في إشارة ضعف الطلب.

و انخفض سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم مايو/آيار بنحو 5.4 بالمائة إلى 57.87 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو/آيار بنحو 4.6 بالمائة إلى 61.48 دولار للبرميل.

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