تراجع اسعار النفط بعد توجه المستثمرين لـ جني الارباح

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين الأرباح من صعود اليوم السابق إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات ومع تراجع أسواق الأسهم العالمية ، على الرغم من أن الخسائر حدتها مخاوف من أن تغزو روسيا أوكرانيا وتعطل الإمدادات.

وبحلول الساعة 04:41 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.83 دولار للبرميل، منخفضة 65 سنتًا، أو 0.67٪، بعد ارتفاعها 2.04 دولار يوم الاثنين.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا أو 0.74٪ إلى 94.75 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 2.36 دولار في اليوم السابق.

وقال محللون؛ ان اسعار النفط انخفضت نتيجة جنى المستثمرون أرباحًا من ارتفاع يوم الاثنين رغم أنهم كانوا مترددين في اتخاذ صفقات بيع جديدة بسبب التوترات المتزايدة في أوروبا الشرقية، كما تراجعت الأسهم العالمية يوم الاثنين وسط تحذيرات أمريكية من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا قريبًا.

كما يراقب المستثمرون المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال وزير الخارجية الإيراني إن إيران “في عجلة من أمرها” للتوصل إلى اتفاق سريع في المحادثات النووية في فيينا بشرط حماية مصالحها الوطنية.

في غضون ذلك، حث رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على سد الفجوة بين الأقوال وأفعالها.

وقالت جيه بي مورجان جلوبال إيكويتي ريسيرش إن النقص في إنتاج أوبك + ومخاوف الطاقة الفائضة من المرجح أن تبقي سوق النفط مشددة وقد تصل الأسعار إلى 125 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام.

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