تراجع اسعار النفط بعد القفزة المفاجئة في مخزونات الخام الامريكي

المستقلة /-تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم الخميس، بعد أن أظهرت أرقام رسمية قفزة مفاجئة في المخزونات الأميركية من الخام وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا وروسيا والصين.

ونزل خام برنت 1.58 دولار أو 1.9% إلى 83 دولاراً للبرميل صباحاً، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 82.32 دولار في وقت سابق وانخفض 2.1% في جلسة أمس.

وخسر الخام الأميركي 1.39 دولار أو 1.7% إلى 81.27 دولارا للبرميل، وهو أيضًا أدنى مستوى في أسبوع واحد، بعد أن هبط 2.4% يوم الأربعاء.

وأدى تفشي عدوى الفيروس التاجي في الصين والوفيات القياسية وخطر الإغلاق في روسيا، إلى جانب ارتفاع الحالات في أوروبا الغربية إلى كبح جماح ارتفاع أسعار النفط.

قال دانييل هاينز وسوني كوماري استراتيجيي السلع في ANZ Research في تقرير جديد اليوم الخميس، إن “الارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بـ كوفيد-19 يهدد بتعطيل تعافي الطلب على النفط”، بحسب “رويترز”.

في الولايات المتحدة، من المحتمل أن ينمو الاقتصاد بأبطأ معدل منذ أكثر من اثني عشر شهرًا في الربع من يونيو إلى سبتمبر، وسط عودة ظهور الإصابات بالفيروس، وتوتر سلاسل التوريد العالمية والنقص العالمي في السلع مثل السيارات.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام ارتفعت 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف الزيادة البالغة 1.9 مليون برميل التي توقعها المحللون.

وقال محللو Citi Research للسلع الأساسية في مذكرة، إن الزيادة الكبيرة في المخزون جاءت “على خلفية قفزة كبيرة في صافي واردات النفط الخام ومعالجة المصافي الراكدة”.

مع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، حتى في وقت يعاني المستهلكون الأميركيون من ارتفاع الأسعار.

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