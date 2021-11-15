تراجع اسعار النفط بسبب زيادة الامدادات وضعف الطلب

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط الخام، يوم الاثنين، تحت ضغط من توقعات بزيادة الإمدادات وضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 81.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا أو 0.56٪ إلى 80.34 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا السوقين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، متأثرين بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لتهدئة الأسعار.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي مع وصول أسعار الخام بالقرب من أعلى مستوى في سبع سنوات، مما دفع بعض المنقبين إلى العودة إلى منصة الآبار.

في غضون ذلك ، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق يشارك في الاجتماع العشرين للمجلس الوزاري العربي للمياه

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر البلاد بمنخفض جوي يسبب زخات أمطار في بعض المدن

اخبار العراق

المرور تعيد العمل بنظام تسقيط الدراجات النارية من 400 cc فما فوق

اخبار العراق

التربية : المطابع التي تعمل على طباعة الكتب المنهجية بكامل طاقاتها الانتاجية

اخبار العراق

العمل تبدأ تسجيل المشمولين بقانون الناجيات اعتباراً من العام المقبل

اخبار العراق

موانئ العراق تكشف عن الانتهاء من ثلاثة مشاريع حيوية في ميناء الفاو

اخر الاخبار

تصريحات سعودية نارية.. لا فائدة من ذلك

اخر الاخبار

تصريحات سعودية نارية.. لا فائدة من ذلك

اخبار العراق

بعد اغلاق مخيماتهم.. اكثر من 1700 أسرة نازحة تتخذ من الهاكيل مأوى لهم

اخر الاخبار

6 طائرات تركية دخلت الأجواء السورية.. ماذا يجري؟

اخر الاخبار

طفل مصري يقف وراء اعظم اكتشاف أثري

اخر الاخبار

فيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بتصريحات حول “القبر والموت”

اخر الاخبار

ماذا يحدث في الجسم عند تناول حفنة من الفستق يومياً؟

اخر الاخبار

ولندي مسلم يقود حملة لإطعام المهاجرين العالقين في الحدود

اخر الاخبار

حقيقة تدهور صحة عادل إمام

اخر الاخبار

الأرض ستشهد أطول خسوف جزئي للقمر هذا القرن

اخر الاخبار

نصائح مهمة للرجال فوق سن الخمسين