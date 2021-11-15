تراجع اسعار النفط بسبب زيادة الامدادات وضعف الطلب

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط الخام، يوم الاثنين، تحت ضغط من توقعات بزيادة الإمدادات وضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 81.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا أو 0.56٪ إلى 80.34 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا السوقين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، متأثرين بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لتهدئة الأسعار.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي مع وصول أسعار الخام بالقرب من أعلى مستوى في سبع سنوات، مما دفع بعض المنقبين إلى العودة إلى منصة الآبار.

في غضون ذلك ، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.