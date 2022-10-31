تراجع اسعار النفط بسبب تفوق قيود الصين COVID

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بفعل مخاوف من أن يؤدي اتساع قيود كوفيد -19 في الصين إلى تقليص الطلب، مما يعوض مؤشرات على أن الإنتاج في أكبر حقل صخري بالولايات المتحدة يفقد قوته.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 95.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:51 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.2 بالمئة يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87.45 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 45 سنتًا، أو 0.51٪، بعد أن استقر على انخفاض 1.3٪ يوم الجمعة.

وتضاعف المدن الصينية من سياسة بكين الخالية من COVID مع اتساع تفشي المرض، مما قلل من الآمال السابقة في انتعاش الطلب.

ومع ذلك ، لا يزال خام غرب تكساس الوسيط مدعومًا بإشارات من كبار المنتجين الأمريكيين بأن مكاسب الإنتاجية والحجم في حوض بيرميان – أكبر حقل صخري في البلاد – تتباطأ.

فيما مصدران من أوبك انه من المتوقع أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بوجهة نظر ارتفاع الطلب على النفط لعقد آخر، على الرغم من زيادة استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.