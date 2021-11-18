تراجع اسعار النفط اليوم الخميس

المستقلة /- تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع طلب الولايات المتحدة من كبار مستهلكي الخام تحرير خاماتها من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وتأتي محاولة الإدارة الأمريكية لإحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي بدأت فيه الضغوط التضخمية، مدفوعة جزئياً بارتفاع أسعار الطاقة، في إحداث رد فعل سياسي عنيف، حيث يتعافى العالم بشكل متقطع من أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

ونزل الخام الأمريكي 71 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى 77.65 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل 3 بالمئة خلال الليل.

وهبط خام برنت 33 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 79.95 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 2.6 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول يوم الأربعاء.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات الشهر الماضي مع تركيز السوق على الارتفاع السريع في الطلب الذي تزامن مع رفع الإغلاق وتعافي الاقتصادات في مواجهة زيادة بطيئة في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. أوبك +.

وقالت وكالة الطاقة الدولية وأوبك في الأسابيع الأخيرة إنه سيتوفر المزيد من الإمدادات في الأشهر العديدة المقبلة، تحافظ أوبك+ على اتفاق لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا شهريًا حتى لا تغرق السوق بالإمدادات.

وطلبت امريكا من كبار المستهلكين للنفط بتحرير النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية لنقليل الاسعار، إلا أن الاقتراح الحالي يمثل تحديًا غير مسبوق لأوبك، الكارتل الذي أثر على أسعار النفط لأكثر من خمسة عقود، لأنه يضم الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وقال مكتب احتياطي الدولة الصيني إنه يعمل على الإفراج عن احتياطيات النفط الخام رغم أنه رفض التعليق على الطلب الأمريكي.

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