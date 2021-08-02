تراجع اسعار الذهب بسبب استقرار سعر صرف الدولار الامريكي

المستقلة/- تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي.

ونزل الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1810.71 دولار للأوقية بحلول 03:32 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن تعافى الدولار قليلاً من أدنى مستوى في شهر واحد.

ومع ذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.8٪ الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهرين. ضعف الدولار يجعل السبائك أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 25.46 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.5٪ إلى 2672.93 دولارا، وارتفع البلاتين 0.9٪ إلى 1058.22 دولارا.