تراجع أسعار النفط بأكثر من 1٪ مع إغلاقات فيروس كورونا في الصين

تراجع أسعار النفط بأكثر من 1٪ مع إغلاقات فيروس كورونا في الصين

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1٪ ، يوم الثلاثاء، لتواصل الانخفاضات الحادة في اليوم السابق مع إغلاقات فيروس كورونا في الصين، أكبر مستورد للنفط، وقوة الدولار ومخاطر الركود المتزايد في تغذية المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي.

ونزل خام برنت 1.31 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 104.63 دولارات في الساعة 04:39 بتوقيت غرينتش .

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 101.84 دولار للبرميل.

ويوم الاثنين، سجل كلا الخامين القياسيين أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ آذار/مارس ، حيث انخفضا بنسبة 5٪ إلى 6٪ .

وعكس الانخفاض في أسعار النفط الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية العالمية حيث تخلى المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر العالية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عامًا ، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت أحدث البيانات أن نمو الصادرات الصينية قد تباطأ إلى رقم واحد، وهو الأضعف منذ ما يقرب من عامين، حيث مددت البلاد عمليات الإغلاق للحد من انتشار COVID-19.

ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر مرحلي على النفط الروسين ومع ذلك ، تم تأجيل الموافقة وسط طلبات من أعضاء أوروبا الشرقية للحصول على إعفاءات وامتيازات.

وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي، إن نسخة جديدة، تجري صياغتها حاليًا، من المرجح أن تُسقط الحظر المفروض على ناقلات الاتحاد الأوروبي التي تحمل النفط الروسي، بعد ضغوط من اليونان وقبرص ومالطا.

وتستجيب الأسواق المالية أيضًا للمخاوف من أن بعض الاقتصادات الأوروبية قد تعاني من ضائقة إذا تم تقليص واردات النفط الروسية أكثر ، أو إذا ردت روسيا بقطع إمدادات الغاز.