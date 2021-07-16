تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي

المستقلة/- منى شعلان/ كشف تركي، نجل الفنان السعودي خالد سامي، مستجدات الوضع الصحي لوالده، وذلك بعد مرور حوالي شهرين على دخوله في غيبوبة،حيث يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني بالمملكة.

وقال نجل خالد سامي، في تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“، إن وضع والده لا يشهد أي تحسن، حيث يعاني من وجود التهاب مع استمراره في الغيبوبة، وأن هذا هو السبب وراء تعب وضعف جسده، طالبًا من الجمهور الدعاء لوالده.

وقال تركي خالد سامي: ”‏حاليًا أنا مع الدكتور وعطاني أبديت للحالة، يقول الحالة مثل ماهي ما في تحسن وعلى ثبات والوالد يعاني من التهاب“.

وتابع: ”وهذا الشي اللي تعب جسمه وبسبب ضعف جسمه والمناعة بعد الزراعة يسبب كل هذا“.

وأوضح: ”أيضًا ذكر أنه صعب علاج الالتهاب بوضعه لكن كل شي ممكن ونتفائل خير، بوضعنا لازم نثق بالله ونتفائل خير“.

وأضاف تركي: ”‏ما أخفيكم مخيف كلامه، الله يكون بعوننا كأسرة ويصبرنا، تكفون دعواتكم له أبوي أعز وأغلى من أحب ابي أشوفه بخير ومعنى هذه أمنيتي الوحيدة بالحياة والله“.

وكان نجل الفنان خالد سامي، قد أعلن قبل قرابة الأسبوع عن توقف قلب والده لمدة أربع دقائق، إلا أنه عاد للنبض مرة أخرى بعد عملية الإنعاش القلبي.”

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