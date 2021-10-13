تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

المستقلة /- في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”، كشف تركي ابن خالد سامي عودة صحة والدته للتدهور، ودخوله مرة أخرى إلى العناية المركزة، اذ تعرض لانتكاسة صحية خلال الأيام الماضية، وحالته غير مستقرة، رغم تحسن صحته، وخروجه من العناية المركزة إلى غرفة عادية داخل مستشفى الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية.

وقال تركي في التغريدة: “إن الفترة الحالية ثقيلة ومخيفة، متمنياً أن تمر الأزمة على خير..ابوي رجع للعناية المركزة والحالة مو مستقرة دعواتكم لطفا”، ودعا الله بالصبر على ما هم فيه.

كما كانت قد نشرت زوجة خالد سامي مقطع فيديو من داخل المستشفى في نهاية أغسطس الماضي وكشفت عن مغادرة زوجها للعناية المركزة ، حيث كان قد دخلها في ذات الشهر، لكن انتكست حالته الصحية أكثر من مرة بعدها.

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ويترقب جمهور ومحبو الفنان السعودي خالد سامي حالته الصحية، حيث يحرصون باستمرار على الاطمئنان عليه منذ أن أصيب بوعكة صحية شديدة، وتعرضه لضيق وصعوبة في التنفس تسببت في دخوله بغيبوبة، ومكوثه بالمستشفى منذ عدة أشهر، كما يحرص متابعوه على الدعاء له بالشفاء والصحة.

 

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